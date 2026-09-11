L’ Assoprom Award è alle porte: Milano accende i riflettori sul concorso che valorizza la vitalità del tessuto imprenditoriale del settore promozionale, con riflettori puntati su creatività ed innovazione

Il grande momento sta finalmente arrivando: il prossimo 16 settembre si alzerà il sipario sulla seconda e tanto attesa edizione dell’Assoprom Award, il concorso organizzato da ASSOPROM, l’associazione italiana dei produttori e distributori pubblicitari e promozionali, che assegnerà i riconoscimenti alle aziende e ai protagonisti del settore promozionale, ricco di conoscenze avanzate, creatività e capacità d’innovazione, che si sono messi in gioco per far parlare di sé e di quello che fanno di valido ed interessante ed anche per farsi conoscere massivamente, grazie al forte impatto mediatico di una kermesse, ricca di spunti, conoscenze avanzate, creatività e capacità di innovazione, cioè di quei fattori distintivi che sono alla base della competitività e del successo di tante realtà che stanno dando un decisivo impulso all’economia.

Teatro della manifestazione sarà quest’anno la prestigiosa cornice della sede di Carter & Benson, nota società di consulenza milanese specializzata nella ricerca e selezione di personale qualificato (head hunting), in particolare per figure dirigenziali e di middle management, nell’immediata prossimità del Castello Sforzesco, in Foro Bonaparte, 22 e dunque nel pieno centro storico del capoluogo meneghino, capitale del business, del design e delle nuove tendenze e dunque, una struttura che ben rappresenta l’essenza decisa e innovativa di questa kermesse, che è sì un appuntamento celebrativo ma al tempo stesso, un’occasione d’incontro e di scambio che rappresenta un riconoscimento ad aziende e persone che vedono nel mondo del gadget il proprio business, favorendo non solo la loro brand reputation, ma facendo anche emergere le relative capacità concorrenziali, valorizzando l’organizzazione e la cultura aziendale.

“ASSOPROM Award” - afferma Patrizia Merlino, presidente di ASSOPROM - “è un evento creato e fortemente voluto con l’obiettivo di rafforzare e amplificare la comunicazione delle attività dei produttori e distributori di articoli pubblicitari e promozionali, diffondendone, così, le loro best practices a macchia d’olio. Una kermesse, questa, che si celebrerà anche per questa seconda edizione, con la magistrale conduzione di Gianfranco Francescon e rappresenterà il traguardo di un percorso finalizzato a conferire una maggiore forza e la giusta visibilità alle realtà partecipanti. Verranno inoltre assegnati dei riconoscimenti speciali anche ad alcuni personaggi noti, tra cui, in primis, ad Elisabetta Dami, la mamma (ideatrice ed autrice) di Geronimo Stilton, cui proprio per la sua straordinaria carriera letteraria e per il decisivo contributo educativo e sociale offerto alle giovani generazioni attraverso la creazione di Geronimo Stilton, lo scorso 2 giugno è stata conferita l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, titolo, questo, che segue alla nomina a Commendatore della Repubblica ricevuta nel 2022, tramite decreto del Presidente Sergio Mattarella. Da segnalare inoltre, l’impegno sociale di Elisabetta Dami e la sua partecipazione attiva con la Fondazione Geronimo Stilton al contest nazionale DonareMiDona 2026 in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la sua presenza nel Consiglio Nazionale WWF Italia. Altri riconoscimenti verranno poi conferiti ad Andrea Baccuini, imprenditore creativo, destination designer e consulente strategico italiano, riconosciuto come uno dei principali innovatori nel settore dell’event management e del turismo esperienziale in Italia (ha infatti rivoluzionato il concetto di intrattenimento in alta quota e nelle località balneari di lusso, creando format di grandissimo successo come il Super G- Italian Mountain Club, celebre riferimento per l’après – ski e l’hotellerie a Courmayeur, Madonna di Campiglio, Cervinia e Cortina, e il Meraviglioso, rinomato format di ristorazione e spettacolo); Enrico Dicò, (noto anche semplicemente come Dicò o con lo pseudonimo internazionale di The Fire Artist), artista e designer italiano, celebre a livello globale per la sua innovativa tecnica che unisce Pop art, combustione e materiali industriali, le cui opere sono entrate a far parte di importanti collezioni private in tutto il mondo, conquistando numerose celebrità di Hollywood (tra cui Sylvester Stallone e Morgan Freeman). Dunque, un appuntamento che sarà anche e soprattutto, un momento di network strategico, senza tralasciare il fatto che la comunicazione offerta in tale occasione, creerà un processo virtuoso di testimonianza del Made in Italy vincente.”

Un autorevole comitato di giuria, presieduto da Paolo Colombo, noto giornalista televisivo e corrispondente del Tg La7, nonché volto di riferimento per le trasmissioni sportive e di cronaca, e coordinato da Chiara Osnago Gadda, event manager dell’evento e giornalista specializzata in management, head hunting, risorse umane e formazione, ha avuto il compito di selezionare e valutare le numerose iscrizioni arrivate. I giurati, sono infatti tutti tecnici super partes, imprenditori, creativi, manager e giornalisti che, nel corso della loro carriera professionale, hanno avuto modo di conoscere, approcciare e applicare l’innovazione. Tra loro ad esempio, William Griffini, CEO di Carter & Benson“; Enrico Anghilante, editore di MoreNews (media partner dell’evento) il più grande gruppo di editoria web del nord ovest, con più di 20 testate e oltre mezzo milione al giorno di lettori tra Piemonte, Liguria, Val d’Aosta e Lombardia; Francesco d’Agostino, editore di FD Media Group, un’agenzia multi – creativa che fonde storytelling visivo e strategie digitali, nonché patron di riviste patinate quali “The Way Magazine” (media partner dell’evento), punto di riferimento del Lifestyle e di Archi.tektonika, specializzata in architettura e design; Christian D’Antonio, direttore responsabile della testata online “The Way Magazine”, che vanta una readership di 100mila persone al mese ed è presente in Italia in tutte le principali manifestazione di design, moda e arte e all’estero con corrispondenti da Parigi, Londra, Monte – Carlo, New York e Dubai, ed altri ancora. Pertanto, professionisti qualificati, che hanno espresso il loro giudizio puntando su leve ben precise, quali la capacità delle aziende di far crescere nel tempo il proprio business attraverso la costruzione e l’innovazione del valore della marca, l’attenzione alle risorse umane, la valorizzazione dei talenti, la tecnologia, la capacità di visione programmatica.

“I vincitori” aggiunge Patrizia Merlino “avranno così la possibilità di presentare la propria realtà ad una platea selezionata e di partecipare ad interviste con professionisti del settore, aumentando la loro notorietà. Al termine delle premiazioni - dove peraltro non mancherà l’attenzione ad un importante progetto sociale, quello di “Il Granello – Don Luigi Monza”, cooperativa sociale fondata nel 1987, che si occupa di assistenza, formazione e socializzazione per persone con disabilità fisiche e psichiche (presente a Cislago, Fagnano Olona e Guanzate, dove tra varie attività si segnalano anche microcomunità, palestra di vita indipendente, spazi di lavoro protetti e tipografia di stampa digitale) - seguirà un ricco momento conviviale, che rappresenterà quindi un’occasione unica di networking e di creazione di nuove sinergie commerciali, sia per i vincitori, per gli sponsor, per i partner e, più in generale, per tutti i partecipanti della manifestazione.”

Dunque, un evento che sicuramente attirerà non solo nuovi associati per ASSOPROM, ma rafforzerà anche il senso di appartenenza dei suoi membri.

“In definitiva” conclude Merlino – “ASSOPROM Award sarà un evento che rappresenterà anche il momento ideale per focalizzarsi su tematiche chiave per il futuro del settore, prima fra tutte, la valorizzazione del Made in Italy ma anche nondimeno, per porre all’attenzione dei partecipanti (come è già anche stato fatto nel corso della conferenza stampa avvenuta lo scorso 20 maggio presso il Senato della Repubblica), sulle criticità normative e sulle difficoltà operative che le imprese del comparto affrontano quotidianamente, evidenziando gli interventi necessari a sostegno della crescita e della competitività del settore. Per sostenere le imprese serve infatti intervenire anche sul piano fiscale. E proprio al Senato, uno spunto importante sul quale mi sono voluta soffermare è stato la proposta di aggiornare la soglia di modico valore dei beni ceduti gratuitamente, portandola da 50 a 150 euro (un limite fermo da oltre 25 anni che oggi non è più coerente con i prezzi e con le esigenze operative delle PMI), come la proposta relativa all’incidenza dell’equo compenso per copia privata, noto come “tassa SIAE”, sulle chiavette USB. Le sfide, si vincono insieme”.