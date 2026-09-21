Meteo, settimana dal sapore tardo estivo

Oggi ancora caldo estivo, poi da domani ci saranno oscillazioni delle temperature ma sempre in un contesto oltre le medie del periodo per tutta la settimana. Ancora assenza di piogge importanti a causa del persistere di questa area anticiclonica sull'Europa occdentale che coinvolge anche il nord Italia.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 21 a venerdì 25 settembre

Il cielo questa settimana sarà per la gran parte soleggiato, con nubi per lo più innocue di passaggio di tanto in tanto. La presenza ingombrante dell'anticiclone sulla Francia non permetterà alle perturbazioni di entrare sul nostro paese, almeno non dall'ingresso occidentale.

Le temperature invece oscilleranno un po'. Oggi ancora caldo estivo e massime fino 29/30 °C, domani e mercoledì calo di 5/6 °C e massime non oltre i 24/25 °C, poi nuova fiammata giovedì anche se troppo breve per far risalire oltre i 27/28 °C, e ancora leggero calo venerdì. Le minime caleranno da domani e mercoledì, e poi rimarranno sostanzialmente stabili, con valori compresi tra 12 e 16 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili, ci sarà qualche rinforzo da nord sulla Liguria centrale domani, e raffiche di Foehn anche molto forti sulle Alpi nordoccidentali giovedì, in particolare al mattino.

Tendenza successiva

Il weekend si appresta anche ad essere ancora bello e soleggiato e con temperature gradevoli, vedremo se sarà confermata la tendenza nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Cuneo

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Savona

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