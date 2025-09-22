Giusvalla, il fiume esonda e allaga il paese. Il sindaco Perrone: "Situazione drammatica" (FOTO)

Situazione drammatica a Giusvalla a causa del maltempo. Le violente piogge della notte hanno fatto cadere circa 450 mm di acqua in sole tre ore, provocando gravi danni al paese.

"Il paese è in ginocchio. Il fiume è esondato nel centro abitato, allagando locali comunali e abitazioni private. Ponti e argini sono stati danneggiati o distrutti", commenta il sindaco Marco Perrone.

Sul posto stanno operando volontari e squadre di soccorso, ma, come sottolinea il sindaco, "siamo un piccolo Comune e i danni sono ingenti".