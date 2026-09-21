Truffe agli anziani, Carabinieri in campo a Borghetto e Andora

Due appuntamenti nella stessa giornata, uno la mattina e uno il pomeriggio, per parlare di truffe agli anziani con chi le indaga ogni giorno. È la "Settembrata Antitruffa" del progetto "Un Ponte tra Generazioni", che martedì 22 settembre fa tappa a Borghetto Santo Spirito e ad Andora, con i sindaci dei due Comuni presenti agli incontri. L'ingresso è gratuito e il programma è lo stesso nelle due sedi: chi non riesce a partecipare al primo incontro può presentarsi al secondo.

Martedì 22 settembre, dalle 9 alle 11 — Comune di Borghetto Santo Spirito, Sala Consiliare, Piazza Italia 1, con il patrocinio del Comune di Borghetto Santo Spirito. Interverranno Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, il maggiore Walter Crescentini, comandante della Compagnia Carabinieri di Albenga, e il maresciallo maggiore Paolo Giordanengo, comandante della Stazione Carabinieri di Borghetto S.S.

Martedì 22 settembre, dalle 17 alle 19 — Palazzo Tagliaferro, Sala Consiliare, Largo Milano, Andora, con il patrocinio del Comune di Andora. Interverranno Mauro Demichelis, sindaco di Andora, il capitano Luca Colamorea, comandante della Compagnia Carabinieri di Alassio, il luogotenente C.S. Giorgio Santopoli, comandante della Stazione Carabinieri di Andora, e Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria.

In entrambi gli incontri si parlerà di truffe telefoniche, di truffe online e tramite smartphone, di falsi tecnici, falsi Carabinieri e falsi operatori. I rappresentanti dell'Arma spiegheranno come riconoscere i tentativi di raggiro e, soprattutto, cosa fare e chi contattare quando si sospetta di essere finiti nel mirino di un truffatore.

Il taglio è pratico. Non un elenco di pericoli, ma un metodo: chiedere sempre un documento a chi si presenta alla porta, non far entrare nessuno che non sia stato annunciato, riagganciare e richiamare un numero che si conosce prima di credere a qualsiasi urgenza, non consegnare mai denaro o gioielli a uno sconosciuto. Perché i truffatori hanno bisogno di due cose — la fretta e il silenzio — e sono proprio quelle due richieste il segnale più chiaro che si tratta di un inganno.

Una parte di ciascun incontro è dedicata a chi è già stato vittima di un raggiro: come si sporge denuncia, quali documenti conservare, a chi chiedere assistenza.

Gli incontri durano due ore e non richiedono alcuna competenza informatica. Si può venire accompagnati da un familiare. Il percorso in provincia di Savona si chiude martedì 29 settembre a Palazzo Civico, in Piazza Sisto IV, dalle 10 alle 12.

Come prenotare

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione del posto è obbligatoria, perché i posti in sala sono limitati. Ci si iscrive online su https://www.assoutenti.liguria.it/truffe-agli-anziani-tutor-digitali-liguria/oppure su https://adocliguria.com/corsi-antitruffa-anziani

Il progetto

"Un Ponte tra Generazioni" è promosso da ADOC Liguria e Assoutenti Liguria nell'ambito del progetto "Ben...Essere in Liguria", con capofila Auser Liguria, finanziato da Regione Liguria grazie alle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l'art. 72 del D.Lgs. 117/2017. Si articola in due attività: i laboratori antitruffa con l'Arma dei Carabinieri e i corsi di alfabetizzazione digitale con i tutor, che si tengono in piccoli gruppi nelle sedi delle associazioni in tutta la Liguria. Il calendario completo di entrambi è sui siti indicati sopra.