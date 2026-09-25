Infrastrutture nel Savonese, Rixi: "A cavallo dell'anno l'avvio dei lavori al Casello di Vado". Sul tunnel di Capo Noli: "Il Comune sblocchi l'opera"

Aurelia Bis, casello di Vado e tunnel di Noli e una situazione critica per le autostrade che ha visto l'istituzione di un tavolo permanente al Ministero proprio per quelle liguri. Ne ha parlato il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi a margine dell'incontro con gli operatori portuali di Savona.

"Si lavora rispetto a prima, quando non si lavorava; lavorando si creano disagi - spiega Rixi -. Andrò tra un po' di tempo per vedere come sono ripresi i lavori dell'Aurelia Bis. Ho incontrato l'azienda e mi ha dato alcuni cronoprogrammi, ma prima di riferirli voglio vedere la presenza sul cantiere e le operazioni che vanno avanti. Stiamo monitorando quotidianamente tutti i tipi di operazioni, così come sul tema autostradale".

Nei prossimi mesi il viceministro prevede l'avvio dei lavori per il casello di Vado. "Ci aspettiamo che a cavallo dell'anno inizino i lavori del casello di Vado, avendo acquisito la Via - aggiunge - e poi ci vedremo con il presidente del Porto di Genova".

Prossimamente il viceministro Rixi incontrerà i sindaci di Savona e Vado per tutte le tematiche legate alla portualità. Il punto cruciale sarà far funzionare i cantieri, cercando di realizzare tutte le opere e dando il minimo di disagio indispensabile alla popolazione. "Chiaramente, quando si lavora si dà disagio, ma se non si lavora le opere da sole non si fanno. Quello che stiamo cercando di evitare è avere i birilli sulle autostrade senza operai. Sulla Liguria abbiamo un tavolo permanente sulla gestione del traffico autostradale, perché è una delle grosse criticità che ha avuto la nostra regione".

Altro nodo cruciale per la viabilità non solo del Savonese, ma per l'intera regione, è il tunnel di Capo Noli. Un'opera dalla genesi travagliata e difficile. "Quello che noi sollecitiamo, soprattutto il Comune di Noli, è sbloccare il tunnel - afferma Rixi - perché è evidente che lì abbiamo un grosso problema e, quando abbiamo le manutenzioni in autostrada, i camion non riescono a passare su Noli. Quella è un'area particolarmente soggetta a problemi di carattere idrogeologico sul fronte sopra l'Aurelia e quindi non solo c'è un semaforo, ma non è sempre detto che quel tratto sia transitabile. Quindi voglio evitare una situazione in cui si ha il blocco in autostrada e l'Aurelia non transitabile, che vuol dire tagliare la regione a metà".

Fondamentale, quindi, trovare un accordo con il Comune. "E'un'opera che già una volta era stata finanziata e poi non si era trovata un'intesa col Comune di Noli ed è stata definanziata - dichiara Rixi -. Noi l'abbiamo rifinanziata, ora però abbiamo bisogno di chiudere un accordo al fine di ripartire con la progettazione e la realizzazione, perché non riguarda solo la viabilità di Noli, ma di tutta la regione, in particolare le due province, quella di Imperia e quella di Savona, che spesso subiscono il traffico di transito verso il confine francese".

Il tunnel di Capo Noli viene quindi indicato da Rixi come uno degli interventi necessari per garantire una viabilità alternativa in caso di criticità sulla rete autostradale. Il viceministro ha quindi richiamato anche gli altri interventi previsti o in corso lungo i collegamenti tra il Savonese e il Ponente ligure.

"Stiamo anche cercando di progettare alternative - conclude il viceministro -. L'apertura del Tenda in parte ha scaricato, paradossalmente, il nodo di Savona, perché prima chi arrivava dal Piemonte e doveva andare in provincia di Imperia passava dall'autostrada. Oggi c'è un'alternativa e verrà potenziata con i prossimi lavori, che verranno iniziati già da dicembre. Abbiamo anche altre lavorazioni in corso, come la realizzazione del tunnel dell'Armo-Cantarana, che ha la stessa finalità".