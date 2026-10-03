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Cronaca | 03 ottobre 2026, 17:10

Biker tedesco cade a Toirano, grave trauma toracico, interviene l’elisoccorso

Il 55enne è caduto in località Prati Preglia riportando un trauma toracico serio. È stato soccorso da Soccorso alpino e Vigili del fuoco e trasferito in elicottero al Santa Corona

Incidente in località Prati Preglia, nella zona di Toirano, dove un biker tedesco di 55 anni è rimasto ferito dopo una caduta.

L’uomo ha riportato un trauma toracico piuttosto serio. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico Liguria e dei Vigili del fuoco, che hanno raggiunto il 55enne e prestato le prime cure.

Una volta stabilizzato, considerate le condizioni dell’infortunato, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso del Piemonte. Il biker è stato recuperato e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure e gli accertamenti del caso.

Redazione

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