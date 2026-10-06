Bar chiuso per ordine pubblico, Insieme per Carcare: "Adesso serve capire cosa succede in paese"

Capire se quanto accaduto nelle ultime settimane sia un episodio isolato o se esista una situazione più ampia da approfondire.

È questo il tema dell’interrogazione che il gruppo di opposizione Insieme per Carcare depositerà domani mattina al sindaco Rodolfo Mirri e alla Giunta comunale, dopo la sospensione della licenza al bar “Rosa Fiorita” di piazza Sapeto per problematiche riconducibili all’ordine e alla sicurezza pubblica.

"Non vogliamo entrare nel merito del singolo provvedimento – sottolinea il gruppo – ma riteniamo importante capire se si tratti di un episodio circoscritto oppure se siano state registrate altre situazioni che meritano attenzione".

Tra le richieste rivolte al sindaco c’è anche quella di conoscere eventuali interlocuzioni avute dall’Amministrazione con Prefettura, Questura, Carabinieri e Polizia Locale. Insieme per Carcare chiede inoltre se non sia opportuno promuovere un confronto con le Forze dell’Ordine per analizzare il quadro complessivo del territorio, con particolare attenzione alle zone più frequentate e alle ore serali e notturne.

Un confronto che, nelle intenzioni dell’opposizione, dovrebbe avere soprattutto una funzione preventiva.

"Pensiamo sia utile fare un punto della situazione insieme alle autorità competenti, senza riferimenti al singolo caso. L’obiettivo è capire se esistano criticità e, nel caso, affrontarle per tempo e in maniera coordinata".

L’interrogazione chiede infine quali iniziative l’Amministrazione intenda eventualmente mettere in campo, dalla prevenzione al controllo del territorio, fino agli interventi legati alla sicurezza urbana.

"La sicurezza non può diventare un tema da affrontare soltanto dopo un episodio. Crediamo sia nell’interesse di tutti, cittadini ed esercenti, avere un quadro chiaro della situazione e lavorare per mantenere un territorio vivibile e sicuro", conclude Insieme per Carcare.