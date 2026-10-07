Demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Quiliano, Anas prevede il fine interventi il 12 maggio 2027

Come anticipato ieri dalla nostra redazione (leggi QUI), a partire dalle 9:00 di lunedì 12 ottobre, l'Aurelia sarà chiusa al traffico in corrispondenza del ponte sul torrente Quiliano, tra il km 578,480 e il km 578,660, per consentire l’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’opera.

Il provvedimento, necessario per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza sia per gli utenti della strada sia per le maestranze impegnate nel cantiere, resterà in vigore fino alle 24:00 del 12 maggio 2027, salvo eventuali modifiche legate all’andamento dei lavori (nell'ordinanza della polizia locale di Savona il fine lavori era stato indicato per il 30 novembre 2027.ndr).

“Dopo anni di stallo, i lavori sul ponte di Quiliano ripartono con un intervento necessario e importante per la sicurezza e l’efficienza della viabilità – sottolinea l’AD di Anas Claudio Andrea Gemme - Siamo consapevoli dei disagi che la chiusura comporterà e per questo Anas sta lavorando insieme agli enti del territorio per mitigarne il più possibile gli effetti. Allo stesso tempo, stiamo portando avanti un intenso programma di interventi sulle infrastrutture del savonese, con l’obiettivo di dare finalmente concretezza e avanzamento a opere strategiche come l’Aurelia Bis. Sono lavori che richiedono tempo e inevitabilmente comportano disagi, ma che rappresentano un investimento fondamentale per il futuro della mobilità del territorio”.

Per limitare i disagi alla circolazione, Anas ha predisposto e segnalato percorsi alternativi tra Vado Ligure e Savona, utilizzando la viabilità locale e la strada a scorrimento veloce.

In particolare, per i veicoli provenienti da Vado Ligure e diretti verso Savona, sono disponibili due itinerari alternativi.

Il primo prevede l’utilizzo di Via Trieste, Via alla Costa, SS1 Dir/A “di Vado Ligure”, strada di scorrimento veloce, Via Frumento e Via Nostra Signora del Monte, con rientro sull'Aurelia in prossimità del km 577,600.

Il secondo itinerario prevede invece l’utilizzo di Via Ferraris e della strada di scorrimento veloce, quindi Via Frumento e Via Nostra Signora del Monte, con rientro sull’Aurelia sempre in prossimità del km 577,600.

In direzione opposta, per i veicoli provenienti da Savona e diretti verso Vado Ligure, sono previsti due percorsi alternativi attraverso Corso Svizzera, la strada di scorrimento veloce, Via Sardegna e Via Ferraris, con rientro sull'Aurelia in prossimità del km 579,600.

In alternativa, è possibile utilizzare Via Nostra Signora del Monte, Via Frumento, la strada di scorrimento veloce, Via Sardegna e Via Ferraris.

"La segnaletica relativa alla chiusura e ai percorsi alternativi, concordata tra Anas e gli Enti locali, sarà posizionata in avvicinamento al cantiere e lungo gli itinerari individuati, per agevolare gli spostamenti e garantire la sicurezza della circolazione - concludono da Anas - I lavori rientrano nell’intervento di demolizione e ricostruzione del Ponte Quiliano, infrastruttura situata lungo l'Aurelia, e sono finalizzati al completamento dell’opera e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e funzionalità del collegamento viario".