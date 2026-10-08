Savona, più luce allo Scaletto dei Pescatori: quattro nuovi fari sulla spiaggia delle Fornaci

Quattro nuovi fari per illuminare meglio lo Scaletto dei Pescatori, sul lungomare di corso Vittorio Veneto. È questo l’intervento deciso dal Comune di Savona su richiesta dell’Autorità di sistema portuale, che ha segnalato la necessità di migliorare l’illuminazione della spiaggia per ragioni legate alla sicurezza e all’ordine pubblico.

I fari saranno installati sui pali della pubblica illuminazione già presenti lungo corso Vittorio Veneto, proprio davanti al tratto di spiaggia. L’obiettivo è aumentare la visibilità dell’area nelle ore serali e notturne, senza realizzare nuovi impianti, ma sfruttando le strutture esistenti.

Per l’intervento il Comune ha affidato i lavori a Civismart, la società che attualmente gestisce gli impianti di pubblica illuminazione. L’azienda è stata incaricata della fornitura e della posa in opera dei quattro fari.