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Attualità | 08 ottobre 2026, 17:17

Savona, più luce allo Scaletto dei Pescatori: quattro nuovi fari sulla spiaggia delle Fornaci

L’intervento, richiesto dall’Autorità di sistema portuale per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, prevede l’installazione di quattro fari sui pali già presenti

Savona, più luce allo Scaletto dei Pescatori: quattro nuovi fari sulla spiaggia delle Fornaci

Quattro nuovi fari per illuminare meglio lo Scaletto dei Pescatori, sul lungomare di corso Vittorio Veneto. È questo l’intervento deciso dal Comune di Savona su richiesta dell’Autorità di sistema portuale, che ha segnalato la necessità di migliorare l’illuminazione della spiaggia per ragioni legate alla sicurezza e all’ordine pubblico.

I fari saranno installati sui pali della pubblica illuminazione già presenti lungo corso Vittorio Veneto, proprio davanti al tratto di spiaggia. L’obiettivo è aumentare la visibilità dell’area nelle ore serali e notturne, senza  realizzare nuovi impianti, ma sfruttando le strutture esistenti.

Per l’intervento il Comune ha affidato i lavori a Civismart, la società che attualmente gestisce gli impianti di pubblica illuminazione. L’azienda è stata incaricata della fornitura e della posa in opera dei quattro fari.

Elena Romanato

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