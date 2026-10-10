“40 anni da fuoriclasse”: festa ad Albenga per l’Istituto Agrario Aicardi

Quarant’anni di formazione, competenze e legame con il territorio. Si è svolto ieri, venerdì 9 ottobre, all’Auditorium San Carlo di Albenga, l’evento “40 anni da fuoriclasse! – 40 anni di formazione all’agricoltura e alla vita”, dedicato all’anniversario dell’Istituto Agrario “D. Aicardi”, parte dell’Istituto di Istruzione Superiore Giancardi-Galilei-Aicardi.

Il pomeriggio ha rappresentato un’occasione per ripercorrere la storia della scuola, ascoltare le testimonianze di ex allievi, ex docenti, imprese e partner e riflettere sul ruolo della formazione agraria per il futuro del territorio. Accanto ai momenti dedicati ai quarant’anni dell’Istituto, spazio anche alle voci delle istituzioni, delle associazioni di categoria, degli enti di formazione e del Terzo Settore, in un confronto sulle opportunità offerte dalla collaborazione tra scuola e comunità locale.

All’iniziativa ha portato il proprio saluto il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, che ha sottolineato il valore dell’Istituto Agrario come realtà formativa strettamente legata all’identità produttiva della città.

“Celebrare i quarant’anni dell’Istituto Agrario significa riconoscere il valore di una scuola che, nel tempo, ha contribuito a formare generazioni di giovani e a mantenere vivo il legame tra formazione e vocazione agricola del nostro territorio. Albenga è una città in cui l’agricoltura rappresenta una componente fondamentale dell’economia, della storia e dell’identità locale. Per questo è importante investire nelle competenze delle nuove generazioni e creare occasioni concrete di incontro tra il mondo della scuola, le imprese e le istituzioni. La collaborazione con gli istituti del territorio ci permette di trasformare la formazione in opportunità, valorizzando le eccellenze locali e costruendo nuove prospettive per i giovani e per l’intera comunità”.

Tra i temi al centro dell’incontro anche il rapporto tra scuola, turismo e promozione delle produzioni locali, ambiti nei quali il Comune di Albenga sta sviluppando diverse iniziative in collaborazione con gli istituti cittadini.

“In occasione dei quarant’anni dell’Istituto Agrario – dichiara l’assessore al Turismo Camilla Vio – non celebriamo soltanto un importante traguardo per la scuola, ma anche i risultati raggiunti grazie alla collaborazione tra il Comune e gli istituti del territorio, in particolare attraverso i progetti realizzati nel corso del 2026. Tra questi, uno dei più significativi è stato il servizio delle navette green durante Fior d’Albenga, che ha permesso, per la prima volta, a turisti e curiosi di scoprire da vicino le aziende agricole del territorio, tra cui proprio Isolabella, l’azienda dell’Istituto Agrario.

Come Amministrazione vogliamo costruire un’offerta turistica capace di rispondere alle esigenze del visitatore di oggi, sempre più alla ricerca di esperienze autentiche da vivere in prima persona e non soltanto di luoghi da visitare. Come Assessorato al Turismo stiamo lavorando in questa direzione, con l’obiettivo di rafforzare la sinergia con le realtà locali e costruire un calendario di esperienze distribuite durante tutto l’anno, che permettano ai visitatori di immergersi nel nostro territorio, conoscerlo, apprezzarlo e desiderare di tornarci.

Con l’Istituto Alberghiero, invece, lavoriamo alla valorizzazione dei prodotti locali e alla loro promozione attraverso la ristorazione e gli eventi legati al marchio Albenga in tavola. Essere un territorio di produttori è un grande valore, ma è altrettanto fondamentale riuscire a far conoscere i nostri prodotti, raccontarli e trasformare questo interesse in occasioni concrete di vendita e consumo. Le esperienze turistiche e gli eventi diventano così strumenti per promuovere non soltanto il territorio, ma anche le sue eccellenze produttive, creando un legame con i visitatori che possa continuare nel tempo, attraverso il desiderio di tornare ad acquistare, degustare e riscoprire i prodotti di Albenga”.

L’assessore ha inoltre evidenziato l’importanza di far conoscere maggiormente l’offerta formativa dell’Istituto Agrario, anche attraverso esperienze dirette.

“Conoscere meglio questa scuola attraverso le visite permette di respirare la passione e di toccare con mano le competenze che questo indirizzo riesce a trasmettere ai giovani. È una realtà che, a mio avviso, è ancora troppo poco conosciuta dalle nuove generazioni. Mi auguro che sempre più ragazze e ragazzi possano avvicinarsi a questo percorso, scoprirne le opportunità e scegliere di iscriversi, acquisendo competenze importanti per il proprio futuro e per quello del nostro territorio”.

La ricorrenza dei quarant’anni diventa quindi anche l’occasione per ribadire il valore di una rete territoriale capace di mettere in relazione istruzione, agricoltura, turismo, commercio ed enogastronomia. Un lavoro che punta a creare nuove opportunità per gli studenti, sostenere le imprese locali e far conoscere Albenga attraverso le sue competenze, le sue tradizioni e le sue eccellenze produttive.

L’evento si è concluso con la consegna degli attestati di collaborazione alle realtà che cooperano con l’Istituto, un omaggio coltivato dagli studenti nell’azienda agraria “D. Aicardi” e un buffet e una torta per celebrare il quarantennale, a cura dell’Istituto Alberghiero “F. M. Giancardi”. Durante il pomeriggio è stata inoltre presentata una selezione di opere del progetto fotografico AGROSFERA – Storie di tradizione e innovazione, dedicato al mondo agricolo e alle sue trasformazioni.