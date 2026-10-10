"Custode della memoria contro l'indifferenza": a Liliana Segre il Premio Speciale Cronin 2026

Nel pomeriggio odierno il Teatro Gabriello Chiabrera ha ospitato la diciannovesima edizione della cerimonia del Premio Cronin - Concorso Letterario Nazionale per Medici Chirurghi e Odontoiatri, a cura della sezione di Savona dell'Associazione Medici Cattolici Italiani. Per l'occasione il "Cronin" ha attribuito il Premio Speciale 2026 alla senatrice a vita Liliana Segre per essere "custode della memoria contro l'indifferenza".

Superstite dell'Olocausto e cresciuta in una famiglia atea di ascendenza ebraica, Liliana Segre è presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. È cittadina onoraria di numerosi comuni italiani, fra cui, in Liguria, Savona, Genova e Rapallo.

L'evento si è svolto in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona e l'ANED Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti e con il patrocinio della Diocesi di Savona-Noli e il contributo di Regione Liguria, Comune di Savona, Fondazione Agostino De Mari e Fondazione Carla e Walter Ferrato.