Antonella Elia dopo l'operazione: "Ho passato una giornata infernale tra dolori e nausea"

(Adnkronos) - Dopo essersi sottoposta a un secondo intervento chirurgico, Antonella Elia è tornata sui social per aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute. "Sto molto meglio", ha esordito, raccontando di aver trascorso una giornata difficile a causa degli effetti dell'anestesia: "Male e nausea, ma oggi mi sento rinata. Ho vissuto una cosa brutta e ora sono felice, perché quando ci succedono cose orribili poi siamo felici e volevo comunicare a tutti la mia felicità", ha aggiunto Elia, ringraziando tutti per i messaggi e l'affetto ricevuto. "Oggi mi sento un fiore", ha concluso nel videoselfie condiviso su X, registrato dal letto dell'ospedale, al Policlinico Gemelli di Roma.

Antonella Elia aveva annunciato sui social il secondo intervento, a circa un mese dal primo, necessario per rimuovere "un tumore borderline. Ho tolto tube e ovaio, ma l'utero c'è ancora,"aveva raccontato lo scorso 19 ottobre. In quell'occasione, la showgirl aveva anche anticipato la necessità di una nuova operazione: "E niente... non è finita... Speravo che tutto fosse già finito e invece... Si va avanti. Mi aspetta un altro intervento, che affronto col sorriso. Circondata dall'amore", aveva scritto in un post su X.