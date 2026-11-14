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| 14 novembre 2026, 16:00

Malapelle (Federico II), 'in oncologia la Tavola periodica molecolare dà nome e cognome a mutazioni e misura efficacia terapie'

Malapelle (Federico II), 'in oncologia la Tavola periodica molecolare dà nome e cognome a mutazioni e misura efficacia terapie'

(Adnkronos) - "La piattaforma raccoglie e organizza informazioni dettagliate sulle alterazioni molecolari, associando a ogni mutazione il livello di evidenza scientifica dei trattamenti disponibili". Umberto Malapelle, direttore del Laboratorio di Patologia molecolare dell'Università Federico II di Napoli, alla presentazione della Tavola periodica molecolare nell'ambito del XXVIII congresso Aiom a Roma, spiega come vengono selezionati e classificati i dati: dagli studi clinici e post-registrativi alla letteratura scientifica, fino alle evidenze raccolte nella pratica clinica quotidiana (real world evidence). "L'obiettivo è offrire agli specialisti uno strumento aggiornato e affidabile per orientare le scelte terapeutiche". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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