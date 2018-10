Risposta al Senatore Francesco Bruzzone: "Dopo Apricale, basta tragedie della caccia"

L'ennesima tragedia di Apricale si somma a quelle registrate durante la scorsa stagione venatoria 2017/2018 ( in Italia 30 morti di cui 10 non cacciatori e 84 feriti di cui 24 non cacciatori ). Nell'annata precedente 2016/2017 vi sono stati 31 morti e 48 feriti. Nei cinque anni precedenti 2012-2017,in tutta Italia 115 morti e 420 feriti (circa il 20% non cacciatori).