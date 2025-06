Abusi sessuali sulle figlie minorenni: padre condannato a 5 anni e 4 mesi

Aveva compiuto abusi sessuali ripetuti negli anni fino al 2023 nei confronti delle sue due figlie ed è stato condannato dal Gip Alessia Ceccardi questa mattina in Tribunale a Savona.

5 anni e 4 mesi con la concessione delle attenuanti generiche, questa la sentenza nei confronti di un padre 50enne per il quale è stata disposta anche la decadenza della potestà genitoriale.

Il procedimento era scattato da una segnalazione della scuola della Val Bormida frequentata dalla figlia più piccola dopo che un'insegnante in Questura aveva specificato che la giovane le aveva confidato di aver subito delle molestie sessuali dal padre.

La dirigente scolastica (allarmata anche lei dalla chiamata di una madre di un'altra alunna) aveva poi organizzato un colloquio con la minorenne nel quale la stessa aveva confermato gli approcci avvenuti soprattutto nel weekend quando la madre, il fratello e la sorella non erano presenti in casa.



La giovane aveva raccontato in un'audizione protetta che il padre si sarebbe recato nel suo letto e avrebbe iniziato a toccarla palpeggiandole il seno, in mezzo alle gambe e nelle parti intime. Aveva specificato inoltre di aver subito penetrazioni anali e di aver ingerito delle pillole per far smettere il padre. In un occasione si era allontanata da casa per recarsi dal fratello maggiore.

Ad essere ascoltata anche la figlia maggiore che aveva confermato gli abusi specificando di un episodio avvenuto in una notte dove era stata toccata dal padre mentre dormiva. Puntualizzando che all'età di 13-14 il padre le leccava anche il seno.

Il padre poi in diverse occasioni le avrebbe mandato dei messaggi vocali nel quale veniva invitata a raggiungerlo in camera da letto e a tenergli compagnia.

La giovane si era inoltre confidata raccontando i fatti anche al fidanzato.

Dopo le testimonianze, il padre era stato quindi arrestato e durante l'interrogatorio aveva negato i fatti a lui contestati dando una versione differente.

Il Pubblico Ministero Maddalena Sala aveva chiesto 9 anni e 4 mesi.