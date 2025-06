Tragedia sul Monviso, fissato il funerale della vice brigadiere dei carabinieri Daniela Colocci

È stato fissato il funerale della vice brigadiere dei carabinieri della stazione di Varazze Daniela Colocci scomparsa dopo un'arrampicata con Michele Bruzzone.

L'ultimo saluto si terrà sabato 14 giugno alle 11.00 nella parrocchia di Sant'Ambrogio a Varazze.

Daniela Colocci, 32 anni, in servizio nella stazione varazzina da un anno, originaria di Ascoli Piceno, in passato era stata al comando di Genova-Pegli e alle stazioni dei carabinieri di Arenzano e Torriglia dal 2019. Nel comune genovese era stata la prima donna carabiniere.

Con una passione smisurata per le montagne e le arrampicate così come per il podismo, come raccontato sui social con la pubblicazione di diverse foto.

Lascia il papà Michele, la mamma Rita e la sorella Valeria.

L’allarme era scattato lo scorso martedì sera, intorno alle 22, quando Bruzzone, 55 anni, residente a Cengio e Colocci, 33 anni, non erano rientrati a casa con i familiari che avevano immediatamente allertato i soccorsi.

La loro auto era stata ritrovata a Pian del Re, punto di partenza dell’escursione programmata sul Monviso, una delle montagne più amate dagli appassionati, situata nella provincia di Cuneo.

L’itinerario previsto prevedeva una sosta al bivacco Villata, un piccolo rifugio situato a 2.650 metri di quota, tra il versante nord e la parete est della montagna.

Da lì, Bruzzone e Colocci avevano intenzione di proseguire verso la vetta, alta 3.841 metri, affrontando la via del canale Coolidge, una salita impegnativa e tecnica che prende il nome dall’alpinista americano William Auguste Coolidge.

I soccorritori ipotizzano che nella prima mattinata di martedì, o poco prima, i due siano partiti dal bivacco per tentare la scalata finale. Quel che è accaduto esattamente rimane ancora incerto, ma è probabile che uno dei due possa aver perso la presa sul ghiaccio o sulla neve, causando una caduta fatale che ha trascinato con sé anche l’altro alpinista. Le condizioni meteo erano buone, ma quest’anno in quota c’è ancora molta neve. Sia Bruzzone che Colocci conoscevano bene la zona.

Il Soccorso Alpino si è subito mobilitato, cercando di mettersi in contatto con i rifugi lungo il percorso ed era stato mobilitato l’elicottero per perlustrare le zone più impervie.

Le squadre avevano ispezionato anche il percorso di discesa più sicuro, senza però trovare tracce recenti dei due con il libro di vetta, solitamente segnato dagli alpinisti che raggiungono la cima, che non riportava firme recenti di Bruzzone e Colocci.

I corpi erano stati rinvenuti sul nevaio a circa 2.400 metri, lungo il canale Coolidge. Il recupero, delicato e complesso, era stato effettuato con il verricello dai vigili del fuoco.