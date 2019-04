Domenica piovosa delle Palme: tutti gli eventi che animeranno il savonese

A una settimana dalla Pasqua si prospetta una domenica delle Palme piovosa ma ricca di iniziative nella provincia di Savona:

Albenga: Domenica 14 aprile in piazza Europa si terrà la seconda giornata di Albenga Street Festival, la rassegna dedicata agli sport che si possono fare in città, a costo zero. Dopo l’ottimo risultato della prima giornata dedicata alla corsa, questa domenica è dedicata al Parkour. L’attività si svolgerà dalle 14.30 alle 17.00. Il Parkour o Art Du Déplacement è una disciplina che nasce in Francia alla fine degli anni 80, e arriva in Italia intorno al 2004/2005. Consiste in una serie di tecniche per superare, in particolare in corsa, ostacoli fisici, in ambiente prevalentemente urbano, quali muri o ringhiere. E' una disciplina in continuo mutamento e aggiornamento, che si arricchisce di tecniche e movimenti grazie all'aiuto degli stessi praticanti. Non è una disciplina competitiva. Il traceur è messo continuamente alla prova contro sé stesso e i propri limiti mentali e fisici. GenovaParkour, il partner di YEPP Albenga per questa seconda data, è un gruppo nato a Genova nel 2007 con lo scopo di diffondere questa disciplina sul territorio prima genovese, e poi ligure. Alcuni soci praticano da più di dieci anni e hanno partecipato a workshop in Italia e all'estero seguiti da i fondatori de l'Art Du Déplacement. Il gruppo organizza attività quali allenamenti e corsi per aiutare giovani e non ad avvicinarsi alla disciplina in modo responsabile e corretto e per acquisire rapidamente le basi del Parkour. L'allenamento che GenovaParkour ha preparato per tutti coloro che desiderano provare questa disciplina domenica 14 aprile non prevede alcun prerequisito e partirà con un riscaldamento comune. Superata la fase di riscaldamento, i partecipanti verranno divisi in 2 gruppi per fascia d'età, e si passerà a una fase breve di tecniche di potenziamento per poi entrare nel vivo con le basi di atterraggio, salto, tecniche di superamento di muri e esercizi su sbarre. Il tutto si concluderà con una fase di stretching. In caso di pioggia l’evento si terrà nella palestra delle Scuole Medie Mameli in Via degli Orti 60, Albenga. Tutti i partecipanti all’allenamento sono tenuti a registrarsi per ragioni di copertura assicurativa. Come sempre, invitiamo gli interessati a registrarsi in anticipo a questo link.

Albisola Superiore: Domenica 14 aprile, ritrovo piazzale Marinetti, ore 9.00 "01 Bici Festival: Memorial Danilo Lagorio". Manifestazione cicloturistica, aperta a tutti e non competitiva, a cura di ASD MTB BiciElettricheLiguria.it. Giro amatoriale enduro MTB di 20 Km nell’anello di Luceto e raduno bici elettriche con stand sportivi e gastronomici. Ritrovo in piazzale Marinetti alle ore 9.00 per iscrizione e colazione, fine manifestazione ore 17.00. Info e prenotazioni alla seguente email: bicielettricheliguria@gmail.com. Numero telefonico 347/1661412. La manifestazione, in programma domenica 7 aprile, è stata rimandata al 14 aprile, causa condizioni meteo avverse.

Loano: Torna in piazza Massena a Loano il “Mercatino dell’artigianato” organizzato dall’associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’assessorato al commercio del Comune di Loano. Domenica 14 aprile dalle 10 alle 18 artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese. Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

Pietra Ligure: Il 13 e il 14 aprile Pietra Ligure ospiterà il raduno, unico in Liguria, dedicato ai 70 anni della Vespa Club Italia. Annuncia il Vespa Club Pietra Ligure: "Dopo il successo dello scorso anno che ha accolto più di 300 vespe provenienti da molte località italiane, il Vespa Club Ialia ha scelto infatti la nostra cittadina per questo importante evento con grande soddisfazione del presidente del Vespa Club di Pietra Ligure Mirko Rossotti e di tutto il direttivo. Saranno due giornate alla scoperta di un territorio affascinante e coinvolgente.

Domenica 14 aprile giornata dedicata alla scoperta dell’entroterra con giro turistico rigorosamente in Vespa con soste a Giustenice per aperitivo e pranzo a Ranzi a cura del circolo Giovane Ranzi". Grande soddisfazione anche da parte dell’assessore al turismo Daniele Rembado che afferma: “Una due giorni in puro italian style per un raduno che unisce il divertimento alle bellezze e peculiarità del nostro territorio, per vivere un magico weekend fuori stagione, siamo felici di poter collaborare ad un’iniziativa che non potrà che crescere dando un’immagine positiva al nostro paese” . L’evento è organizzato dal Vespa club Pietra Ligure in collaborazione con Comune di Pietra Ligure, associazione Facciamo Centro e il patrocinio dei Comuni di Finale Ligure, Borgio Verezzi e Giustenice.

Vado Ligure: Continua il concorso Gratta Il Molo & Vinci che si protrarrà fino a sabato 20 aprile. Ci sono 5.000 Euro di buoni sconto da spendere immediatamente e il più fortunato si aggiudicherà il maxi buono di 500 Euro. Per partecipare è sufficiente acquistare presso un negozio del centro e insieme allo scontrino verranno fornite, a seconda dell’importo, le cartoline da utilizzare nell’apposito spazio che verrà allestito al centro del Molo 8.44.