Aereo sgancia carburante nel Mar Ligure, la precisazione: "Le sostanze volatili evaporano poco dopo lo scarico"

Il fatto ha suscitato preoccupazione e indignazione da parte del mondo politico e dei cittadini, così abbiamo contattato Gabriele Marino, ventenne studente genovese che sta studiando per ottenere la licenza Atpl da pilota di linea, il quale ha rassicurato spiegando diversi aspetti: “Gli aerei hanno dei pesi massimi sia al decollo che all’atterraggio. In aerei lungo raggio come il 330 in questione il peso massimo al decollo è molto maggiore di quello consentito all’atterraggio per questioni strutturali. Nel 99% dei casi tutto va bene e un aereo che decolla al peso massimo durante il volo consuma carburante e arriva a destinazione ben al di sotto del peso massimo all’atterraggio. In questo caso in cui un problema ha costretto l’equipaggio a decidere di rientrare, ci troviamo nel caso in cui un aereo che pianificava di avere carburante per 12 ore di volo deve riatterrare dopo solo 1 ora di volo, quindi non ha bruciato carburante, quindi è sopra il peso massimo all’atterraggio. Proprio per questo è stato creato il sistema di scarico carburante che serve a rilasciare da due ugelli sulle ali il carburante necessario per alleggerirsi e atterrare in completa sicurezza”.