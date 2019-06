Un nuovo club sta per nascere: così l'imprenditore alassino Niccolò Fiori riporta in auge l’ex Joy

“Tutto ebbe inizio 15 anni fa esatti, all’età di 16 anni, quando entrai per la prima volta in un club e capì fin da subito che il mondo della notte era il mio habitat naturale e da lì a breve entrai a far parte dello staff di quel locale sognando un domani di averne uno tutto mio dove poter organizzare le mie feste e poter esprimere le mie idee..."

Con queste parole lo "Zar" del divertimento in Riviera Ligure, il giovane alassino Niccolò Fiori, descrive quella sincera, genuina, focosa "passionaccia" che lo ha portato a diventare un grande imprenditore nel settore delle discoteche e della "nightlife".

Un rapido percorso a tappe culminato, ieri, con l'acquisizione all'asta dei locali dell'ex Joy. Così questo "tempio del divertimento" alassino rinascerà sotto le mani sapienti di Fiori.

L'investitore racconta così la sua storia: "Grande passione e determinazione mi hanno portato a 27 anni a trasformare questo sogno in realtà acquistando il mio primo locale: Le Vele Alassio. Oggi, martedì 18 giugno 2019, all’età di 31 anni ho compiuto un altro grande passo acquistando il mio secondo locale proprio di fianco a quello che ho già: l’ex Joy Alassio!

Sono al settimo cielo e ci tenevo con tutto il cuore a condividere questa bella e grande notizia con tutto il mio staff, tutti i miei più cari amici e ovviamente la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e dato la forza in ogni mia iniziativa e spericolata visione! Cè l’ho fatta: ora lavoreremo tutto l’anno senza mai più fermarci! Never stop dreaming!”

Un viaggio durato 15 anni tra club e festival, in Italia e soprattutto all'estero, per divertirsi e ballare, sì, ma anche e soprattutto per conoscere, imparare e studiare. Un arricchimento umano personale cercato con forza, ma non fine a se stesso. A dispetto delle premesse, non è l’incipit di una moderna Odissea, ma la storia dell’alassino Niccolò Fiori, appena 31 anni, titolare de Le Vele di Alassio da 5 anni e neo proprietario del vicino ex Joy.