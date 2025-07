Il “Premio Cavour Risorgimento” 2025 assegnato a Pier Franco Quaglieni per il volume su Mario Pannunzio

È stato assegnato al professor Pier Franco Quaglieni il prestigioso Premio “Cavour Risorgimento” 2025 per il volume “Il Liberale Pannunzio. Tutto l’oro del Mondo?”, pubblicato da Edizioni Pedrini.

La giuria ha premiato l’opera con una motivazione di grande rilievo: "L’opera documenta con acume storico l’iter culturale e politico di Mario Pannunzio, evidenziandone la matrice liberale e restituendone una lettura critica, profonda e inedita".

Il libro raccoglie oltre sessanta testimonianze inedite che collocano Pannunzio in un dialogo ideale con il liberalismo di Tocqueville e Croce. Un’opera che – come sottolineato – restituisce una lettura storica e non agiografica della figura di Pannunzio, inserendolo nel contesto del Novecento italiano tra fascismo, democrazia e cultura repubblicana. Nel volume è anche molto presente la lezione del Risorgimento, centrale nel pensiero pannunziano, in continuità con l’opera che lo stesso Quaglieni aveva dedicato a Cavour nel 2010.

Il riconoscimento conferma ancora una volta il valore del lavoro storico e divulgativo del prof. Quaglieni, tra i massimi studiosi italiani del pensiero liberale.