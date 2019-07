L'infermiera con la penna: Giuliana Balzano ospite al secondo incontro delle "Conversazioni al museo" alla Pinacoteca di Savona

Giovedì 11 luglio alle 20:45 prosegue la rassegna di incontri con l'autore nella sala conferenze della Pinacoteca civica di Palazzo Gavotti. Questa sera protagonista delle Conversazioni al museo sarà una donna, Giuliana Balzano, che converserà con l'assessore alla cultura del Comune di Savona Doriana Rodino.

Giuliana Balzano è infermiera, genovese di nascita e poi trasferita a Cairo Montenotte dove lavora all'ospedale San Giuseppe. Studia canto e chitarra fin da ragazza e ottiene diversi riconoscimenti in campo musicale.

La lettura e la scrittura sono la sua seconda passione: ha scritto e pubblicato diversi racconti e cinque “romanzi di vita”, come lei stessa ama definire: Cosa hai imparato (Europa edizioni), Ci vorrebbe un Dio per tutti (Leucotea), E la vita danzò (Leucotea), Dovresti chiedermi perdono (Liberodiscrivere Edizioni) e Passa ore belle (Leucotea). Per Leucotea è diventata direttrice della collana “Storie di vita”. Astrid è il suo primo giallo: come avrà fatto a passare dalle storie di vita al thriller è solo uno dei misteri che ci svelerà durante la serata.