Festa dei Colori: Alassio è... Blu! (FOTO)

Peccato per chi non ha potuto o voluto esserci, peccato per chi ha perso la magia di un fiume colorato che ha attraversato la città e che ha festeggiato l'estate: una magia nell'aria dal pomeriggio, quando grazie alle forze dell'ordine Piazza Paccini, la via Dante lentamente si liberavano del traffico veicolare. Striscioni e addobbi colorati invadevano prepotentemente la città e le prime maschere si mescolavano alla gente in tutte le vie.