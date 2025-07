“Frazioni in cerca d’autore”: Gino Rapa e le sue curiosità linguistiche a Stellanello

Prosegue il 23 luglio con il professor Gino Rapa “Frazioni in cerca d’autore”, prima rassegna di presentazione libri intitolata alla memoria della maestra Linda Bestoso, storica insegnante della Val Merula. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Stellanello.

Nella Frazione Armati, alle 18, il professor Gino Rapa parlerà di “curiosità linguistiche” e delle sue opere: Fabulè, Cuore di Rapa, Cime di Rapa, Testa di Rapa. Presenterà l’evento la maestra della Scuola primaria di Stellanello Laura Debenedetti.

Gino Rapa, professore in pensione di latino e greco, in tanti anni di insegnamento ha contribuito a formare generazioni di giovani. Nato ad Albenga, è legatissimo al “suo” centro storico. Impegnato nel sociale, nella difesa della Sanità Pubblica e nella solidarietà insieme al gruppo dei “Fieui di caruggi”, da anni organizza eventi per offrire aiuto a chi si trova in difficoltà. A questo scopo ha ideato due manifestazioni che in poco tempo hanno ottenuto risonanza nazionale: il Premio “Fionda di legno” e “Ottobre De André”.

I libri scritti da Gino Rapa sono editi da Delfino Moro, hanno uno scopo benefico, in quanto l’acquisto contribuirà a sostenere le attività del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Gaslini di Genova.

L’incontro è ambientato nella suggestiva frazione Armati, un fresco borgo della Val Merula. Il luogo prescelto è una piazzetta del paese con una tipica fontana incastonata in un muto a secco. Il rumore dell’acqua che sgorga di continuo sarà l’accompagnamento offerto dalla natura.

A fine dell’evento, ci sarà la possibilità di acquistare copie firmate dall’autore e degustare un aperitivo con alcuni prodotti tipici di Stellanello preparati dagli abitanti della frazione Armati.

Il Presidente della Pro Loco di Stellanello Giuseppe Silvano Laureri: “Le iniziative legate alla manifestazione ‘Frazioni in cerca d’autore’ stanno riscuotendo sempre più successo. Ci avviamo verso gli ultimi appuntamenti a Villarelli e a Caio, non perdete l’occasione di scoprire un angolo suggestivo dell’entroterra ligure”.