Auto prende fuoco sull'A10 prima del casello di Andora: fiamme domate dai vigili del fuoco (FOTO)

Poco dopo le 20:30 un’auto ha preso fuoco sull’autostrada A10, in direzione di Andora all’interno di una piazzola di sosta situata a circa 1,5 km prima dell’uscita del casello andorese.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga, insieme al personale ausiliario della viabilità e al servizio autostradale per la gestione del traffico.

Le fiamme sono state rapidamente domate, impedendo che il rogo coinvolgesse altre aree della carreggiata.

Non si sono registrati feriti. La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza dell’area.