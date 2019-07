L'oroscopo di Corinne: ecco cosa ci diranno le stelle

ARIETE: sarà una settimana pazzerella, né brutta, né bella malgrado spunti la solita arrabbiatura o il contrattempo dell’ultimo momento. Se in procinto di partire le vacanze estive abbiate l’accortezza di portarvi appresso l’ombrello e di stare attenti sulla strada mentre, se ancora a casina, vedrete l’umore passare dal solaio alla cantina oppure dovrete contrastare e contestare un elemento da sbarco e sbarcare il lunario evitando di eccedere nelle spese.

TORO: ivostri presentimenti non sono assolutamente errati: quindi ascoltateli e non temiate di proclamare ad alta voce ciò che pensate, poi se gli interlocutori si impermaliscono e se ne vanno pazienza: potete benissimo farne senza. Guardatevi altresì da una melensa donzella e scoprirete che, sotto, sotto, è più falsa che bella… Se avete un fastidio di salute, lavoro, amore o valute, sappiate che prestissimo si risolverà! Ottime chance per i viaggiatori a patto di usare testa e prudenza.

GEMELLI: qualcosa lo state aspettando: trattasi forse di un evento, un accadimento, una botta di fortuna o semplicemente una tranquillità che sia più duratura… Ebbene le stelline stanno preparando per voi tante sorpresine basta soltanto avere ancora un pochettino di pazienza… Detestate le zanzare? Beh… allora allontanatele inserendo in mezzo limone dei chiodi di garofano e collocando il medesimo dove siete: detestando tale odore scapperanno e non vi infastidiranno.

CANCRO: tra alti e bassi, nuove conoscenze e novelle esperienze, questa bizzarra settimana volerà e non vedrete l’ora che un evento maturi in quanto apportatore di felicità… Una pecca potrebbe provenire dal solito Saturno atto a porvi dinanzi a dilemmi, inceppare in contrattempi o trovare una soluzione a ciò che non riuscirete a gestire come vorreste… La tensione spingerà a spiluccare ed ingrassare: dieta, ginnastica e jogging limiteranno i danni dovuti alla golosità.

LEONE: divisi tra più fuochi vi converrà dare un colpo al cerchio e uno alla botte usando bastone e carota nel trattare con chi, con capendo le vostre intenzioni, tenderà a ficcare tra le ruote dei ruvidi bastoni … Uno spizzico di confusione coglierà alla sprovvista specie se in procinto di compiere scelte di discreta entità. Bilanci da riequilibrare e ansia da mitigare. Tiro mancino in arrivo: guardatevi alle spalle e non accordate fiducia a chi, immancabilmente, la tradirà!

VERGINE: vivete appieno questo periodo, valorizzando affetti sinceri, sfidando la fortuna, rompendo con chi “rompe”, assaporando l’attimo fuggente, accantonando nostalgie o ipocondrie e guardando verso orizzonti serbanti piacevoli innovazioni … Occhio però a non prendere lucciole per lampioni riguardo quattrini, amore e transazioni: c’è chi tenta di mettervela nel frac! Un viaggio, se effettuato, vi entusiasmerà. Amica da contattare per un consiglio o una spintarella.

BILANCIA: estate: stagione di sollazzi, intrallazzi, sospirate vacanze e belle speranze … Già perché poltrire, giocherellare, affogare crucci e preoccupazioni, sarà indispensabile al fine di riprendere un po’ di sprint e prepararvi psicologicamente ad un autunno rivoluzionario ed impertinente … Una richiesta o proposta alimenterà perplessità : aspettate prima di dare risposte concrete! Qualche nativo contatterà con medici o enti sanitari. Sabato gaudente. Circolazione difettosa.

SCORPIONE: una settimana più sconquassata di questa bisognerebbe inventarla … Tra corrucci, stanchezza, lune storte, questioni da definire, pratiche da sveltire, personaggi da ammansire, acciacchi psicosomatici o stagionali, apparirete scontrosi, irosi poi, all’improvviso, una cosuccia graziosa e sfiziosa rinfrancherà e una mini gratificazione compiacerà! Pomeriggi o serate serbanti fatti eclatanti ed amicizia o simpatia da amplificare. Chiamata inaspettata.

SAGITTARIO: caldo e problemi contribuiranno a rendervi nervosi suscitando così l’indignazione di chiunque ruoti intorno al vostro habitat ma soltanto dandovi una calmatina e dialogando serenamente non comprometterete un rapporto a cui tenete. Festicciole rionali, grigliate o spettacoli a cui aderire ma senza esagerare col bere o col mangiare. Giove aiuta gli intrepidi: mettete al Lotto numeri ricavati da un anniversario o compleanno. Visite, incontri, puntatine ai monti o al mare.

CAPRICORNO: tra sbuffi, afa e soggetti indisponenti, le giornate sembreranno eterne ma siate positivi visto che prestino staccherete la spina e vi rilasserete. Un’amica vi sarà di conforto ma nel contempo allontanate dalla cerchia una mai contenta di niente …Se il fegato è ingrossato, lo stomaco incomodato o l’organismo intossicato prendete l’abitudine di bere, ogni mattina, per una quindicina di giorni, a digiuno, un bicchiere d’acqua con mezzo limone spremuto e un cucchiaino di bicarbonato

ACQUARIO: l’invito alla riflessione può suonare irritante ma, considerata la contraddittorietà dei prossimi giorni, converrebbe alzare i limiti di guardia, sia in campo materiale che confidenziale! Un’attrazione potrebbe sfociare in un “mordi e fuggi” così come vi capiterà di trattare con esseri più indigesti di un mattone. Attenti anche a non accettare condizioni assurde e a non farvi prendere per il naso da chi si fa vivo solo quando gli conviene… Viaggetti, gite o diletti.

PESCI: con Giove sornione e furbacchione qualcosina non andrà per il verso giusto oppure vi toccherà scendere a compromessi con chi ha un fracco di pretese, appoggiare un malatino, far buon viso a cattivo gioco, ingollare un rospetto, posticipare appuntamenti, sopperire ad un paio di inconvenienti… Telefonate od epistole preannunceranno una delibera, un incontro, un colloquio o un appuntamento. Per scansare raffreddori o cervicali non passate dall’afa all’aria condizionata.