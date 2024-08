Savona rinuncia ai fuochi d'artificio di fine luglio, in programma un altro tipo di spettacolo

Savona quest'anno non avrà il tradizionale spettacolo dei fuochi d'artificio di luglio. Lo hanno deciso l'associazione Bagni Marini e il Comune.

Diversi i motivi, dai costi per un'estate che non è stata delle migliori per i bagni marini, alle sempre maggiori polemiche tra gli animalisti che solleva questo tipo di spettacolo ma anche la volontà di rinnovare e proporre ai savonesi e ai turisti una nuova forma di attrazione.