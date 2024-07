Savonanews a bordo della motovedetta della Capitaneria di Porto di Savona: i controlli a Bergeggi (FOTO e VIDEO)

Savonanews a bordo della motovedetta della Guardia Costiera di Savona.

Questa mattina abbiamo potuto toccare con mano una delle molteplici attività che vengono svolte dalla Capitaneria di Porto.

Partiti dalla sede di Savona, la motovedetta e il gommone si sono diretti al largo dell'isola di Bergeggi per controlli di routine.

Ad un'imbarcazione è stata controllata la documentazione e il permesso per poter sostare in vicinanza del simbolo del comune bergeggino. Tutto è risultato essere in regola.

Nel primo mese dell'operazione "Mare e Laghi Sicuri 2024", in particolar modo nell'area attenzionata in mattinata, ma non solo, è stato regstrato un incremento degli illeciti amministrativi rispetto agli anni precedenti, per un numero totale dei controlli che si è attestato sulle 255 unità e 32 sono state le sanzioni elevate per circa 10.000 euro.

I conducenti di numerose imbarcazioni sono stati sanzionati per aver dato fondo nella fascia di mare destinata ai bagnanti, nella zona, come detto, di Bergeggi-Spotorno e nella Baia dei Saraceni, comportamento oltre che illecito anche pericoloso per l'incolumità degli utenti del mare che nuotano entro i 200 metri dalle spiagge. Altre sanzioni amministrative sono state elevate per aver ancorato nella zona di riserva dell'Area Marina Protetta dell'Isola di Bergeggi.

I controlli eseguiti in mare dalle motovedette e dai battelli veloci hanno lo scopo principalmente di accertare la regolarità della documentazione di bordo, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti, del possesso dei titoli abilitativi al comando oltre al rispetto del divieto di navigazione nella fascia riservata alla balneazione.