Sanità: sabato 13 luglio la vicepresidente Viale a Ceriale per l'evento "tuffati a donare"

Domani, sabato 13 luglio, la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale parteciperà all’evento “Tuffati a donare” organizzata da Avis in collaborazione con Admo (Associazione donatori midollo osseo) e Aido (Associazione italiana per la donazione di organi) presso ‘Le Caravelle’ di Ceriale, in provincia di Savona. L’intera giornata presso il parco acquatico sarà dedicata ai donatori di sangue, di organi e di tessuti che arriveranno da tutte le province liguri.

“Iniziative come questa, in mezzo alle persone e soprattutto ai giovani – afferma l’assessore Viale - sono importanti per accrescere tra le nuove generazioni la consapevolezza dell’importanza della donazione di sangue per assicurarne la qualità, la sicurezza e la disponibilità anche nel periodo estivo, quando solitamente si registrano le maggiori difficoltà. La giornata di domani sarà anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che già donano il sangue con regolarità e che sono iscritti alle associazioni Avis, Admo e Aido. Donare il sangue, gli organi o i tessuti è un gesto di grande generosità che aiuta a salvare vite”.