Finale Ligure, gli abitanti del quartiere Aquila: "Salviamo il nostro pino napoleonico"

Un appello da parte degli abitanti del quartiere sulle sponde del Rio Aquila, a Finale Ligure, per salvare l'amato Pino Marittimo.

Prima ancora che scattasse quest'ultima allerta meteo, è bastato che si alzassero i primi venti e, con un fragore assordante che è riecheggiato in tutta la vallata, un grande ramo si è spezzato ed è caduto al suolo.

Per fortuna non si trovavano persone o animali nell'area circostante al pino. Resta il fatto che la pianta ha bisogno di cure. Gli abitanti della zona lo chiamano "il Pino Napoleonico", perché risale proprio all'epoca delle grandi battaglie che coinvolsero il Finalese, il Loanese e la Val Bormida. Per Finale Ligure questa pianta è un simbolo che rappresenta con la sua bellezza al tempo stesso storia, natura e maestosità.

Resta da capire se, con un po' di sfoltimento delle fronde e qualche cura ricostituente, l'albero si potrà ancora salvare o se purtroppo è giunta la sua ora.