Il maltempo battuto dalla passione: oltre 500 iscritti al 4° Raduno Nazionale del Vespa Club Cairo

Lo scorso weekend si è svolto con grande entusiasmo il 4° Raduno Nazionale del Vespa Club Cairo Montenotte, un evento che ha richiamato appassionati delle due ruote da tutta Italia. La manifestazione è iniziata venerdì 18 luglio con l’arrivo dei primi gruppi provenienti da diverse regioni, alcuni dei quali erano giunti anche nei giorni precedenti per poter scoprire le bellezze della Valle.

Con l’arrivo delle prime centinaia di vespisti, il raduno ha preso ufficialmente il via venerdì sera con una serata all’insegna delle specialità locali e del divertimento fino a tarda notte. La suggestiva cornice del centro ippico dell’Abbazia di Fornelli a Mallare ha ispirato un tema country per l’evento, con molti partecipanti mascherati da cowboy, indiani e persino il classico messicano, regalando un’atmosfera unica e spensierata.

Sabato sera, nonostante le previsioni di maltempo avessero frenato l’afflusso di partecipanti, la serata è stata comunque ricca di musica, balli country, divertenti sfide sul toro meccanico e tanto divertimento sotto le stelle, con tutti i presenti mascherati e pronti a festeggiare.

Domenica mattina, il clou della manifestazione ha visto oltre 500 Vespe radunate in piazza Italia a Millesimo per l’ultima tappa del Raduno Nazionale, valida come quinta prova del Campionato GranTurismo. La piazza si è trasformata in un vero e proprio spettacolo colorato e rumoroso, con equipaggi provenienti da ogni angolo d’Italia: dalla lontana Reggio Calabria a Baucina (PA), da Trieste, Oristano fino a Lanuvio, in provincia di Roma. Tra i gruppi più numerosi spiccavano quelli di Lecco, Lodi, Agrate Brianza, Venaria Reale, Cuneo e la provincia di Varese con il Vespa Club “Tre Laghi”.

Nonostante il maltempo della mattina in riviera avesse scoraggiato alcuni club della zona genovese e della riviera dei fiori, la manifestazione ha riscosso grande successo e soddisfazione. Il presidente Silvano Timossi, insieme a tutto il Vespa Club Cairo Montenotte, ha ringraziato di cuore tutti i soci e i vespisti provenienti da fuori regione che hanno contribuito attivamente alla riuscita dell’evento.

Un appuntamento ormai consolidato che conferma il legame profondo e l’amore per la Vespa e per la convivialità tra i tanti appassionati, pronti a ritrovarsi ancora per celebrare questa passione in tutta Italia.