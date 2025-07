Finale, Palazzo Aycardi pronto ad accogliere l’Archivio storico di Piaggio Aero. Il Comune esercita il diritto di prelazione

Per oltre un secolo, l’industria aeronautica e la Piaggio Aero hanno segnato e scandito la storia economica, sociale e culturale di Finale Ligure. Una storia interrotta con il trasferimento dello stabilimento a Villanova d’Albenga, ma che oggi può ritrovare casa nel cuore della cittadina rivierasca.

La Giunta Comunale ha infatti deliberato l’esercizio del diritto di prelazione sull’Archivio dell’Industria Aeronautica e Meccanica Rinaldo Piaggio S.p.A., dichiarato di interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria.

Con una delibera dei giorni scorsi, precisamente del 18 luglio, l'Amministrazione Berlangieri ha predisposto la necessaria copertura finanziaria della cifra di 10mila euro per l’acquisizione del fondo documentale, attualmente in fase di trasferimento dalla sede Piaggio Aero Industries di Villanova nell'ambito del processo di vendita dell'azienda al nuovo proprietario Baykar.

L’obiettivo è quello di garantirne la conservazione sul territorio e di restituirlo alla comunità finalese attraverso percorsi di valorizzazione e fruizione pubblica. «Piaggio è una parte integrante e fondamentale della storia della città – sottolinea il sindaco Angelo Berlangieri – ed è quindi doveroso che questo importante patrimonio documentale rimanga a Finale Ligure. È un dovere imprescindibile esercitare il diritto di prelazione per restituire alla città non solo i documenti, ma anche la memoria viva di un’identità collettiva fatta di lavoro, innovazione, dignità e competenze».

Il Comune ha già individuato spazi idonei alla collocazione, conservazione e consultazione dell’archivio, nei locali dello storico Palazzo Aycardi, inserendolo nella sua proposta all'interno di un progetto culturale strutturato. Qualora l'acquisizione da parte del Comune finalese si concretizzasse, potranno essere messe in atto significative azioni di valorizzazione dell'eredità storico-documentale dell'industria Piaggio, in continuità con il progetto "Laboratorio Ricci - Sinergie per la memoria", finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e conclusosi nel 2021.

All’interno di quel progetto fu realizzata la pubblicazione “Spazio Aereo Piaggio” (Il Mulino, 2020), frutto del lavoro del prof. Fabio Caffarena, docente di Storia contemporanea all’Università di Genova e collaboratore dell’Ufficio storico

dell’Aeronautica Militare, che ha ricostruito la vicenda industriale dell’azienda e il legame con il tessuto sociale finalese attraverso documenti, fotografie e testimonianze utilizzando anche il fondo fotografico Barbagianni conservato nella Sezione fotografica di Palazzo Ricci, appartenuto al fotografo ufficiale dello stabilimento aeronautico finalese.

La valorizzazione dell'Archivio potrà essere realizzata attraverso tre tipologie di interventi quali attività editoriale, di divulgazione culturale o didattica. A titolo esemplificativo, sono previste esposizioni temporanee di modellini in legno

e metallici, proiezioni di filmati d'epoca, edizioni di pubblicazioni specifiche, organizzazione di conferenze ed eventi tematici, ecc., laboratori didattici nelle scuole attraverso la documentazione d'archivio. Tali iniziative potrebbero attuarsi attraverso vari canali, anche in virtù di partnership con importanti realtà quali - tra le altre - la rete nazionale Musei Imprese e la Fondazione Piaggio di Pontedera.