Bomboniere per cresima: le idee più originali ed apprezzate

Quando si deve organizzare la Cresima del proprio figlio o della propria figlia, le bomboniere sono una dei primi aspetti di cui preoccuparsi perché bisogna ordinarle per tempo in modo da essere certi di averle pronte per il grande giorno. Quando però ci troviamo a scegliere questi dettagli, ci rendiamo spesso conto di quanto sia difficile trovare le bomboniere giuste.

Ormai in commercio c'è davvero di tutto e non è più come un tempo: le classiche bomboniere, quelle tradizionali e semplici, sono superate. Oggi abbiamo la possibilità di scegliere tra moltissime varianti originali: ce ne sono alcune che risultano utilissime e altre che invece hanno un occhio attento all'ecologia e all'ambiente.

Se le acquistiamo online, le bomboniere non hanno prezzi esagerati quindi vale proprio la pena evitare di fermarsi ai modelli più tradizionali e scegliere qualcosa di particolare, che sicuramente sarà più apprezzato dagli invitati. Vediamo alcune delle idee più gettonate degli ultimi tempi.

Bomboniere per Cresima solidali

Le bomboniere solidali per Cresima sono quelle che negli ultimi anni vanno per la maggiore, perché oltre ad essere molto originali e carine offrono un grande valore aggiunto. Acquistandole infatti si sceglie di donare un contributo in beneficenza, a favore di associazioni come Legambiente o Cuorematto. Questo tipo di bomboniere sono molto apprezzate anche dagli ospiti, perché hanno un significato profondo e importante ma oltre a questo sono proprio originalissime. Di Legambiente per esempio possiamo trovare le matite da piantare, che si trasformano in veri e propri fiori e che lasciano sempre senza parole gli invitati. Queste bomboniere sono quelle che al giorno d'oggi vanno per la maggiore perché sono economiche e al tempo stesso ci permettono di cogliere due piccioni con una fava: fare beneficenza e donare un ricordo agli ospiti.

Bomboniere per Cresima utili

Molto gettonate negli ultimi tempi sono anche le bomboniere utili, che non si limitano ad un sacchettino con i confetti ma costituiscono un vero e proprio dono per gli ospiti. Alcuni esempi? Tra i più apprezzati dagli invitati troviamo senz'altro il portafoto, ma anche i profumatori, i sottopentola, le penne e via dicendo. Queste bomboniere vengono fornite in confezioni complete di confetti e sacchettini tradizionali e hanno il vantaggio di non rischiare di finire nella spazzatura o abbandonate in un cassetto. Si sa, i regali utili sono sempre i più apprezzati quindi scegliendo delle bomboniere di questo tipo non rischiamo certo di buttare via i nostri soldi in modo inutile.

Bomboniere per Cresima religiose

La Cresima è un sacramento e in quanto tale è inevitabilmente legata ai valori religiosi. Per questo motivo possiamo scegliere delle bomboniere che riportino la simbologia sacra più significativa, senza tuttavia essere costretti a scadere nella banalità. Gli angioletti per esempio sono molto diffusi, ma non sono certo gli unici: altri simboli, magari più originali, possono essere il mitra del Vescovo, la colomba, il fuoco o la più classica croce. Va poi precisato che possiamo coniugare anche più cose: sul mercato si trovano bomboniere molto utili e al tempo stesso decorate con simboli religiosi per esempio.