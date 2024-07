Savona, le ceneri degli animali da affezione potranno essere tumulate con il padrone

La pratica è stata approvata nella seconda commissione di ieri (17 luglio, ndr). Il padrone che ha perso un cane, un gatto o un altro animale domestico e di cui magari conserva le ceneri in casa potrà disporre di tumulare con sé una volta deceduto.

Cane e padrone insieme per sempre. Le ceneri del cane o dell'animale domestico più amato potranno essere tumulate con il padrone.

"Una cosa di cui dobbiamo prendere atto perché abbiamo molte richieste in proposito - ha detto l'assessore Lionello Parodi - è quello di prevedere in qualche modo la sepoltura degli animali da affezione. Inserendo questa regolamentazione ci pare di andare incontro a delle esigenze, oltre rispondere ad una norma di legge; sappiamo quanti animali da affezione abbiamo in città. A questo proposito dobbiamo stabilire anche la tariffa che deve essere applicata. L'idea è fare pagare la tumulazione delle ceneri dell'animale da affezione tanto quanto quelle del defunto".

C'è poi un'ipotesi avanzata dal Comune, di utilizzare il vecchio crematorio per gli animali, ma si tratterebbe, ha spiegato Parodi di una cosa "non semplice, perché il nostro vecchio crematorio è messo piuttosto male".