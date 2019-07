Borgio Verezzi, rinviato il concerto di Emma Morton previsto al Teatro Gassman

Sono iniziati in questi giorni i lavori di sostituzione completa dell’impianto di condizionamento del teatro Gassman di Borgio Verezzi, e la nuova macchina acquistata dal Comune è già in sede anche se non ancora allacciata all'impianto.

Un lavoro così radicale e complesso presuppone tempi di esecuzione e collaudo non preventivabili con certezza assoluta e risulta altresì necessaria una revisione degli impianti idraulici ed elettrici ad esso collegati.

"Pertanto ci vediamo costretti prudenzialmente a rimandare a data da destinarsi il concerto di Emma Morton previsto per il 28 luglio" spiegano dalla direzione artistica del teatro.