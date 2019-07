Jack e Jones e gli stabilimenti balneari: convenzione e sconto del 10% per i clienti

Da Jack & Jones al Molo 8.44 una speciale convenzione con i bagni marini offre ai clienti un’importante sconto.

I clienti possono scegliere per tutta l'estate la propria spiaggia preferita tra quelle convenzionate, chiedere l'esclusivo bracciale e utilizzare lo sconto del 10% sugli articoli non in saldo.

Le spiagge convenzionate sono il Maresport di Bergeggi, il Colton Bay di Vado Ligure, il Capotorre beach di Celle Ligure e La Caletta di Sanremo.

Gli stabilimenti balneari interessati possono contattare direttamente il punto vendita di Jack & Jones, negozio di abbigliamento maschile che propone outift di tendenza con un ottimo rapporto qualità-prezzo all'interno dello shopping center Molo 8.44, il centro commerciale più grande della Liguria.

Jack & Jones,

Molo 8.44 Via Montegrappa, 1,17047 Vado Ligure SV

Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 21.00

Per essere sempre aggiornati su eventi, iniziative e sconti, visita il sito www.molo8.44.net, segui la pagina facebook https://www.facebook.com/shoppingcentermolo844/ il profilo instagram: @molo8.44shopping, oppure invia un whatsapp con scritto MOLO ON al numero: 392 2674557