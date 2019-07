Tour letterario "Mare d'Inchiostro": il mese di luglio si chiude con due appuntamenti nel savonese

Ultima settimana di incontri in luglio con "Mare d'Inchiostro". Il primo appuntamento in programma si svolgerà mercoledì 24 dalle 18,30 al 900 Expó di Diano Marina (IM) dove lo scrittore/cantautore Marco Terrone, presenterà il suo giallo "Fuori dal buio" (Antea), giovedì 26 invece sarà la volta dell'autrice Claudia Semperboni che "giocherá in casa" ad Andora (SV), dove dalle 21 si parlerà del suo "La vita degli altri" (Babilonia) nel dehor della Torrefazione Globus di via San Lazzaro, mentre venerdì 26 si concluderà la rassegna al Time Café di Arma di Taggia (IM), dove dalle 18,30 sarà lo scrittore e presidente di Monginevro Cultura, Sergio Donna, a raccontare il suo ultimo libro "Portoni di palazzi torinesi" (Torèt, Monginevro Cultura s.p.).