Albisola Superiore raddoppia: in arrivo due notti bianche

Anche quest'anno doppio appuntamento con le "Notti Bianche" di Albisola Superiore: le date dei due eventi saranno martedì 30 luglio e martedì 6 agosto.

Come da tradizione ritorna un appuntamento attesissimo: la Cena col Pescatore, quest'anno impreziosita da ulteriori novità.

ASCOM Albisola e Crazy Emotions Agency vi aspettano con nuove proposte e spettacoli:

Presentazione moda, intrattenimento musicale, shopping serale.

In esposizione le mitiche 500 "Senza Sprescia"

Faranno parte dell'evento l'associazione Parco giochi "Come una volta" e la croce Verde di Albisola con "Croceropoli".

Giochi ed intrattenimento per bambini.

Esposizione fotografica sul lungomare.



Gruppi live ed intrattenimenti.

