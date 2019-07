Sabato 27 luglio, a partire dalle 10.30, il presidente Toti sarà a Savona, nella sede della Provincia in via Sormano 12 per incontrare gli amministratori locali sui temi dei rifiuti, dei danni dell’ondata di maltempo dell’ottobre scorso e del Fondo Strategico Infrastrutture.

Saranno presenti gli assessori all’Urbanistica e Demanio Marco Scajola, alla Protezione civile e Infrastrutture Giacomo Giampedrone, all’Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e Parchi Stefano Mai.