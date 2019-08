Alassio annuncia tutti gli appuntamenti del weekend

Il mese più caldo dell'anno, non solo dal punto di vista del clima, parte con un fine settimana fitto di appuntamenti.

Dal concerto per organo presso la Parrocchiale di Sant'Ambrogio alle ore 21 di 3 agosto, al ballo sul molo, nell'ambito della rassegna "...tra stelle e mare..." a cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio. A partire dalle 21,30 infatti il Pontile Bestoso sarà trasformato in una sala da ballo sotto le stelle dove farsi avvolgere dai ritmi sensuali della milonga.

4 agosto dalle ore 18 alle 24 in Piazza Airaldi Durante, a cura dell'Associazione Artigianalmente si terrà il tradizionale mercatino dell'Artigianato .

Alle 21, in Piazza San Francesco nuovo appuntamento con "MusicAlassio" la rassegna musicale a cura dell'associazione Alternando che per questo primo fine settimana di agosto ha pensato di proporre il concerto acustico di Nando Rizzo.

Ma 4 agosto, nei giardini di Moglio a partire dalle ore 19 prende il via uno degli appuntamenti più amati e attesi, quello con la Sagra della Ventre: una ricetta, una tradizione che la Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza” Moglio porta avanti ogni anno con la sagra della Ventre, la prima di agosto.