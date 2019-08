"Turn over" nel consiglio comunale di Murialdo: entra Giada Cagnazzo

Nel Consiglio comunale che si è tenuto lo scorso 31 luglio, il sindaco di Murialdo Giacomo Pronzalino ha dato il benvenuto al neo-consigliere Giada Cagnazzo, subentrata nel Consiglio ad Arianna Ivaldo che mantiene però il suo ruolo di assessore con tutte le deleghe conferitele dal primo cittadino.

"Questo nuovo ingresso è nell'ottica di poter ampliare la partecipazione per consentire il miglior utilizzo delle risorse umane e per aumentare l'impulso al rinnovamento che questa Amministrazione sta portando avanti per realizzare il cambiamento che la popolazione ha voluto" commenta in una nota il sindaco Pronzalino.

"L'architetto Arianna Ivaldo che si sta occupando, con grande impegno e con la consueta attenzione alle problematiche relative ai Servizi Sociali, all'Istruzione, alla cultura ed allo sport, va il nostro augurio per la prosecuzione del suo incarico di assessore" conclude il primo cittadino Pronzalino.