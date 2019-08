Giustenice, individuata la grossa perdita nell'acquedotto comunale: emanata un'ordinanza urgente fino al ripristino della rottura

Il sindaco di Giustenice Mauro Boetto, con un post su Facebook, comunica che è stata individuata la grossa perdita nell'acquedotto comunale che sta creando più di un disagio a parte della cittadinanza (leggi QUI). Si è però reso necessario emanare un'ordinanza urgente fino al ripristino della rottura.

Il documento ordina che dal giorno 11 agosto e sino alla fine dell'emergenza :

a) è vietato utilizzare l’acqua potabile del civico acquedotto per alimentare gli impianti di irrigazione, per innaffiare parchi e giardini e per alimentare piscine, in qualsiasi ora del giorno e della notte, h 24.00.

b) è consentito l'utilizzo dell'acqua potabile del civico acquedotto per i soli usi igienico-sanitari, esclusivamente nella seguente fascia oraria:

- tra le ore 5.00 e le ore 23.00 (dalle ore 23.01 alle ore 4.59 gli impianti rimarranno chiusi per ripristino del livello serbatoi acquedotto).



Si invita la cittadinanza :

1. in via precauzionale e a tutela della salute pubblica che l’acqua proveniente dal civico acquedotto venga opportunamente bollita prima dell’utilizzo a scopo alimentare.