Da Guess al Molo 8.44 via alla nuova collezione autunno-inverno

Guess cambia immagine ma non la propria identità.

Dal punto vendita Guess al Molo 8.44 di Vado Ligure è già tempo di collezione autunno-inverno e a farne da padrona sono i colori molti forti delle giacchine in ecopelle e dei vestiti oltre alle t-shirt colorate e floreali da indossare sotto la giacca.

Nel negozio all’interno del centro commerciale più grande della Liguria, i jeans continuano a rimanere il cavallo di battaglia grazie a diversi modelli adatti alle giovani e alle signore.

Con il cambio del Ceo al vertice dell’azienda la linea si sta identificando ad un livello più alto con importanti referenze, dando particolare spazio agli abiti, perfetti anche per le cerimonie di gala.

Da non perdere le t-shirt nuova collezione con il classico triangolo Guess e il nuovo logo, è ritornata da quest’anno la collaborazione con Jennifer Lopez e J Balvin. Per la cantante una collezione dedicata e personalizzata, nello specifico t-shirt e giacca in denim ricamata. Per l’artista colombiano una capsule collection di sette pezzi, legata al suo tour, in questo caso la giacca di jeans, le t-shirt e le felpe con cappuccio.

Per quanto riguarda l’uomo, immancabile la vasta scelta di jeans tasca chino che variano dallo skinny, al regular per vestire più morbido.

Spazio naturalmente all’oggettistica con gli eleganti orologi Guess e Timex, gli occhiali targati Marcolin, le borse e le cinture Guess e i gioielli prodotti e distribuiti dall’azienda in acciaio con le pietre Swarovski.

Per un’idea regalo si può utilizzare la Gift Card, inserendo la cifra che si ritiene si garantisce un cadeaux a scelta per la persona cara. Ha una validità di due anni ed è spendibile più volte.

Guess, Molo 8.44

Via Montegrappa, 1,17047 Vado Ligure SV

Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 20.00

Per essere sempre aggiornati su eventi, iniziative e sconti, visita il sito www.molo8.44.net, segui la pagina facebook https://www.facebook.com/shoppingcentermolo844/ il profilo instagram: @molo8.44shopping, oppure invia un whatsapp con scritto MOLO ON al numero: 392 2674557