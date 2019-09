Coldiretti Savona organizza trasferte al Villaggio Coldiretti Bologna

Coldiretti Savona organizza un viaggio a Bologna per la visita al Villaggio Coldiretti in centro Bologna per le date:

27 settembre 2 pullman

29 settembre 1 pullman

Partenza indicativa ore 5:00 rientro previsto per le 21.00.

Tutti coloro che fossero interessati a partecipare sono invitati a recarsi presso la sede Coldiretti a loro più vicina per informazioni e prenotazioni. I posti sono limitati.

SAVONA



P.zza Giulio II, 4/7

Tel. 019/824653

Fax 019/8401387

ALBENGA

Regione Massaretti 30/4 presso Cooperativa "L'Ortofrutticola"

Tel. 0182/51273

Fax 0182/558007

CAIRO MONTENOTTE



Via Colla, 8

Tel. 019/502825

Fax 019/500032

FINALE LIGURE



Piazza Aicardi, 5

Tel. 019/693463

Fax 019/681944