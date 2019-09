Assemblea soci Tpl, approvato l'affidamento in house

Una prima assemblea dei soci dopo la nomina della nuova presidente Simona Sacone e del cda, per discutere dell’affidamento in house del servizio pubblico locale con l'approvazione dell'atto di indirizzo dopo il cambio di rotta del consiglio provinciale che aveva annullato la gara indetta a fine anno.

Durante l'incontro l'azienda ha comunicato l'intenzione di predisporre un piano industriale, concretizzando l'atto di indirizzo e in cui il mantenimento dell'attuale organico sia uno dei principali obiettivi.

Intanto dopo l'incontro della settimana scorsa le RSU e le Segreterie Sindacali presenti hanno deciso di rinviare lo sciopero al prossimo 7 ottobre. Ed p programmato un nuovo incontro il 24 settembre per una nuova analisi di situazioni e soluzioni individuate.

Le rsu e le rappresentanze sindacali ha richiesto l'attivazione di una selezione pubblica per il profilo di meccanico per personale da inserire nelle officine; sblocco del turn over sugli operatori di esercizio fino all’aggiudicazione dell’ affidamento in house (un pensionato, un nuovo assunto); abilitazione di nuovi verificatori per intensificare la lotta all’evasione; garanzia sui servizi di vigilanza volti ad aumentare la sicurezza del personale e dei viaggiatori.