Casanova Lerrone, linea adsl ko dal 7 settembre: il sindaco Marino Beneccio scrive a Tim e prefetto

Problemi di connessione internet a Casanova Lerrone, località da qualche giorno alle prese con un grosso disservizio che riguarda la linea adsl di tutti gli utenti della linea fissa del territorio comunale. Un disservizio che è in atto dalla sera di venerdì 7 settembre.

"A tal proposito - spiega il sindaco del paese, Marino Beneccio - oltre ad aver interpellato telefonicamente più volte la Tim, questa mattina ho contattato il prefetto di Savona ed ho scritto una lettera sia alla Tim che per conoscenza allo stesso Prefetto, descrivendo il nostro totale disagio ed abbandono, perchè non è possibile nell'era moderna avere questo tipo di problematica, che di fatto blocca tutte le attività lavorative, ed in particolare blocca l'attività lavorativa degli uffici comunali che sono tagliati completamente fuori dal contesto nazionale, anche per quanto riguarda eventuali interventi di Protezione Civile".