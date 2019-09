A Carcare decolla il progetto "Infermiere di Famiglia e Comunità"

L'Asl 2 presenta il progetto dell'Infermiere di Famiglia e Comunità. L'appuntamento è fissato per mercoledì 18 settembre alle ore 14 presso il Distretto Sanitario Valbormida situato in via del Collegio a Carcare.

Tale progetto partirà in val Bormida per poi essere esteso su tutto il nostro territorio, mettendo a disposizione tre infermieri già formati e dedicati. Si tratta di un servizio interamente dedicato al sostegno della popolazione anziana, delle persone fragili e dei loro congiunti.

Alla presentazione dell'iniziativa sarà presente l'assessore regionale alla Salute Sonia Viale.