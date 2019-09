Gran finale per Albenga Street Festival

Domenica 22 settembre, dalle ore 10.30 alle ore 19.00 in Piazza Europa torna Albenga Street Festival, per un Gran Finale che riunisce tutte le discipline presentate durante la rassegna svolta tra la primavera e l’estate. Dopo l’appuntamento conclusivo di giugno, gli atleti, gli appassionati e gli esperti che avevano partecipato alla rassegna hanno chiesto a gran voce a YEPP Albenga una data in più in cui poter partecipare tutti insieme.

Questo ideale di condivisione e di comunità di valori che sta alla base dello sport è fondamentale anche per YEPP, che ha risposto positivamente alla chiamata.

Il programma della giornata include: - Calisthenics: Il team Spartan League organizza un meeting dove tutti gli atleti di questa disciplina, così come quelli che vogliono conoscerla, saranno liberi di provare e sperimentare, scambiandosi consigli e suggerimenti dalle ore 10 e 30 alle ore 12 e 30. Il pomeriggio sarà, invece, dedicato ad un workshop gratuito. Durante tutta la giornata sarà possibile cimentarsi in una gara di push up (sarà necessario eseguire il numero massimo di push up in una sola serie, con 3 secondi massimo di pausa tra una ripetizione e l'altra) ad offerta libera. Il ricavato verrà dato in beneficenza;

Break Dance: Andre, Jajo, Meme e Simo ci mostreranno le loro abilità di ballerini, e saranno disponibili a mostrare l'approccio a quest'arte nata sulle strade Americane;

La Mini corsa dei bambini: grazie alla collaborazione con gli Albenga Runners, nel pomeriggio alle ore 16.00, partirà la mini-corsa dei bambini. I bimbi potranno vestirsi e mascherarsi a piacere e saranno dotati in loco di palloncini. La corsa si svilupperà intorno alla Piazza, che per l'occasione sarà bloccata alla viabilità. Importante presentarsi per le ore 15.00 in modo da poter effettuare l'iscrizione gratuita, ma necessaria ai fini assicurativi.

E' obbligatoria la presenza di un genitore, sia per l'iscrizione che per l'accompagnamento durante la corsa;

parkour: l'associazione sportiva Genova Parkour sarà a vostra disposizione per insegnarvi le basi dell'Art Du Déplacement. Gli aspiranti atleti saranno suddivisi in due classi in base all'età, e l'allenamento sarà aperto a tutti;

skateboard: grazie alle attrezzature del Firewall Skatepark e grazie alla collaborazione con Jack Primero, la piazza sarà dotata di rampe per gli skateboard, e Jack sarà presente per mostrarvi come approcciare la disciplina;

slackline: Ivan Soddu ci mostrerà la sua abilità nel camminare e saltare sopra questo "nastro" chiamato slackline, proprio come un funambolo al circo. Per l'occasione sarà possibile provare la disciplina sotto la sua supervisione.

Attraverso questo evento, YEPP Albenga ribadisce la sua volontà di unire le forze con chiunque offra ai giovani della città un modello di stile di vita sano, e coglie l’occasione per vivere ancora una volta Piazza Europa, uno spazio urbano che si presta a diventare il cuore di iniziative sociali e di aggregazione. Come per le date precedenti, L’evento è aperto a tutti, senza limiti d’età e senza costi di partecipazione. E’ obbligatorio a fini assicurativi compilare domanda d’iscrizione, che si effettuerà il giorno stesso. YEPP Albenga ringrazia per la preziosa collaborazione Comune di Albenga, USACLI, Croce Bianca Albenga, e i finanziatori del progetto YEPP: Compagnia di San Paolo e Fondazione de Mari.