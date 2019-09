Aumento capitale Carige, Toti e Bucci: "Asset fondamentale per la Regione"

"L'approvazione del piano di salvataggio di Carige è una buona notizia per Genova e tutta la Liguria: ringraziamo gli azionisti, i commissari e i lavoratori per il senso di responsabilità e l'impegno dimostrato", fanno sapere in una nota il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il Sindaco di Genova Marco Bucci.

"Regione e Comune hanno seguito le vicende di Carige fin dal primo giorno, per salvaguardare l'Istituto e i lavoratori - concludono - Ora la Banca può guardare al futuro e riprendere un percorso di crescita per affiancare lo sviluppo dell'economia ligure".