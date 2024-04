Lavori pubblici a Finale, la Lista Guzzi: "Contenti vengano ripresi i progetti dal gruppo Berlangieri, sono apprezzati"

"Siamo contenti vengano ripresi dal Gruppo di Berlangieri tutti gli interventi da noi esposti la scorsa settimana davanti a centinaia di persone. Evidentemente sono apprezzati dal suo gruppo che nonostante questa visione del tutto simile alla nostra si pone critico e sempre contro".

"Proviamo a sintetizzarlo per fare chiarezza - proseguono - A partire dal lungomare dal porto a Varigotti che è già finanziato (500 mila euro) e appaltato, l'inizio lavori èprevisto a fine stagione estiva e il cantiere non è stato avviato prima per permettere ad Anas interventi di messa in sicurezza: qui è previsto il rifacimento della pavimentazione, nuova illuminazione ed arredo urbano".

"Per quanto riguarda il lungomare Bottino di Varigotti, invece - proseguono - anche in questo caso è già finanziato per 850 mila euro di fondi comunali, ed è in fase procedura di appalto per inizio lavori entro fine 2024. Circa la passerella San Donato pure qui i lavori sono già finanziati per 800mila euro (di cui 250mila ottenuti da Regione), è già autorizzato il rifacimento tutto a livello Aurelia, ed è in fase di variante progettuale con un inizio lavori previsto in autunno 2024 mentre a oggi è in fase di manutenzione per traguardare l’estate. Corre l'obbligo di ricordare che il progetto del 2008 fu avviato dall’amministrazione di cui Berlangeri (e gran parte del suo attuale gruppo) erano esponenti".