“Podio morto”: sul muro del lungo Centa minaccia al candidato del centrodestra

“Podio morto”: Albenga questa mattina si è svegliata con scritta minacciosa nei confronti del candidato sindaco per il centrodestra Nicola Jacopo Podio. La laconica ma eloquente frase è apparsa sul muro del lungo Centa all’alba del 25 aprile, in piena campagna elettorale.

Il candidato sindaco non si lascia intimidire: “È con profonda indignazione che apprendo di essere stato oggetto di una minaccia di morte, riportata su un muro nella nostra città - commenta - Desidero condannare categoricamente questo atto vile e codardo, che non solo attacca me personalmente, ma mina anche i principi fondamentali della democrazia e del rispetto civile”.

“La violenza e l’intimidazione non potranno mai trovare spazio nella nostra città – continua -. Come candidato sindaco, credo nella forza del dialogo, del confronto e del rispetto reciproco. Non permetterò mai che gesti di questa natura influenzino il mio percorso e quello della mia squadra verso una Albenga più inclusiva e sicura. Continuerò a lavorare con dedizione e trasparenza, cercando di far conoscere a tutti gli Albenganesi le mie idee”.